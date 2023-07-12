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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات بالأحياء والجبر والفلسفة.. غدًا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يختتم طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول، غدا الخميس، بأداء امتحان مواد الأحياء لشعبة العلوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية. 

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء والجيولوجيا» لشعبة العلوم. 

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة، خلال العام الجارى، ٧٨٣ ألف طالب، تم توزيعهم بين ٢٧٦ ألفًا فى الشعبة الأدبية، و٣٩١.٦ ألف فى الشعبة العلمية «علوم»، و٩٨.٦ ألف فى الشعبة العلمية «رياضيات». 

كما بلغ عدد لجان النظام والمراقبة ١١ لجنة وعدد لجان سير الامتحان ٢٠٩٨ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية. 

وقال مصدر مسئول بـ«التعليم» إن الكنترولات تصحح حاليًا امتحانات الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، كما أن مؤشرات النجاح فى المواد التى انتهى تصحيحها عالية وأفضل من الأعوام الماضية.

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طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات بالأحياء والجبر والفلسفة.. غدًا

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