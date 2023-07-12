خبير: مهرجان العلمين أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية فى مصر

قال الخبير السياحي سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن مهرجان العلمين الجديدة سيسهم في جذب السياحة المصرية والعربية لمدينة العلمين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما يتم في العلمين الجديدة هو تسويق رائع للغاية للمدينة الساحلية التي نجحت الدولة في إنشائها، حيث يعد المهرجان أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية لمصر.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة ساحلية تقع على الساحل الشمالي لمصر، وتبعد حوالي 90 كيلومترًا غرب مدينة الإسكندرية تم إنشاء المدينة كجزء من خطة التنمية الوطنية لتعزيز السياحة وتنشيط الاقتصاد في المنطقة.

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي على الساحل الشمالي، حيث تتمتع بشواطئ طويلة ورملية جميلة تعد وجهة مثالية لعشاق الاستجمام والسياحة الشاطئية. توفر المدينة العديد من المنتجعات الفاخرة والفنادق والشاليهات التي تلبي احتياجات السياح والزوار.

وأكد أنه توفر المدينة أيضًا العديد من المرافق والمراكز الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية وملاعب الجولف والنوادي الصحية والمتاحف، ويستطيع الزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية في المدينة.

وأوضح أنه تحظى مدينة العلمين الجديدة أيضًا بأهمية تاريخية، حيث تعد موقعًا لمعركة العلمين التي جرت خلال الحرب العالمية الثانية. يمكن للزوار زيارة مواقع التاريخ والمتاحف المحلية للاستمتاع بالتراث الثقافي للمنطقة.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر مركزًا سكنيًا متكاملًا، حيث يتوفر فيها العديد من المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز التجارية.

وأشار إلى أن المدينة وجهة استثمارية مهمة، حيث توفر فرصًا للمستثمرين في مجالات مختلفة مثل السياحة، والعقارات، والصناعات الخفيفة، وتهدف الحكومة المصرية إلى تطوير العلمين الجديدة كمدينة مستدامة ومتقدمة تعزز التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل للمجتمع المحلي.

وأوضح أنه تتميز المدينة أيضًا بالعديد من المشاريع البيئية والمحميات الطبيعية. وتمتاز بتنوعها البيئي وتوفرها للمواقع الطبيعية الجميلة مثل الشواطئ والبحيرات والجبال. يمكن للزوار الاستمتاع بالنشاطات البحرية مثل الغوص والرياضات المائية.

وأوضح أنه تعتبر مدينة العلمين الجديدة وجهة ساحلية متكاملة تجمع بين الجمال الطبيعي والتاريخ والتنمية الحضرية. توفر فرصًا للسياحة والاستثمار، وتعتبر مكانًا مثاليًا للعيش والاستجمام. مع تطورها ونموها المستمر، من المتوقع أن تصبح مدينة العلمين الجديدة واحدة من أهم الوجهات الساحل مع تطورها ونموها المستمر، ومن المتوقع أن تصبح مدينة العلمين الجديدة واحدة من أهم الوجهات الساحلية في منطقة الشرق الأوسط. تهدف الحكومة المصرية إلى جعلها وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم.

وأكد أنه تتميز المدينة بتصميمها الحديث والمعمار المبتكر، حيث يتم دمج المرافق السكنية والتجارية والترفيهية ضمن بيئة حضرية مستدامة. توفر المدينة العديد من المجمعات التجارية الحديثة والمراكز التجارية التي تلبي احتياجات السكان والزوار.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، توفر مدينة العلمين الجديدة فرصًا واسعة للعمل والاستثمار. تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الشركات والمشاريع الاستثمارية إلى المدينة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل للسكان المحليين.

وأكد أن هناك أيضًا تركيزًا كبيرًا على التنمية البيئية في مدينة العلمين الجديدة. تم تنفيذ العديد من المشاريع البيئية، مثل تركيب أنظمة الطاقة المتجددة وتطبيق أساليب الزراعة العضوية. تُعَدُّ هذه المبادرات خطوات مهمة نحو الحفاظ على البيئة والمحافظة على الأراضي الطبيعية الجميلة في المنطقة.