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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز الشاعر سامي الرفاعي برئاسة نادي أدب المحلة

سامي الرفاعي
سامي الرفاعي

أعلنت الإدارة العامة لثقافة الغربية فوز الشاعر سامي كامل الرفاعي بمقعد رئيس نادي أدب قصر ثقافة المحلة خلفا للأديب محمد نجيب الجزار، وذلك بعد دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد للنادي الأدبي، والتي شهدت تنافسًا كبيرًا بين الرفاعي والشاعر حسين راشد على مقعد الرئيس.

وفاز بالتزكيّة محمد عبد الخالق وعنتر محمد ضيف ومصطفى حسني عيسى، ومنى حمد بعضوية مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة المحلة في دورته الجديدة، بعدما تم إعلان النتائج من خلال اللجنة المشكلة لإدارة العملية الانتخابية والمُشكّلة من حازم رشاد مدير قصر ثقافة المحلة والشاعر أحمد عيد، والسيد أبو ستة، والمخرج المسرحي هشام القاضي.

الشاعر سامي كامل الرفاعي من مواليد قرية العطاف التابعة لمركز ومدينة المحلة بالغربية، حاصل على ليسانس آداب قسم فلسفة من جامعة القاهرة، ودراسات عليا في الفلسفة وعلم الاجتماع من كلية التربية بجامعة طنطا، كما وصدر له العديد من المؤلفات والدواوين، منها: "وردة من كل بستان"، ورواية "حصار الحبايب"، ورواية "الكشف الممنوع".

فوز الشاعر سامي كامل الرفاعي بمقعد رئيس نادي أدب

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