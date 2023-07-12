مدير الاستخبارات الروسية: شروط المفاوضات حول أوكرانيا لا تزال غير ناضجة

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول اتصال هاتفي بينه وبين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليم بيرنز.

وصرح ناريشكين في تصريحات صحفية، بأن المحادثة جرت أواخر شهر يونيو الماضي بمبادرة من الجانب الأمريكي، على خلفية محاولة مجموعة فاجنر العصيان المسلح في روسيا.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى أزمة أوكرانيا، لافتا إلى أن المحادثة استمرت قرابة الساعة، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأشار ناريشكين إلي أن إمكانية لقائه الشخصي برئيس وكالة المخابرات المركزية لا تزال قائمة، قائلا "لم نتفق على اجتماع لكن مثل هذا الاحتمال قائم".

وأوضح المسؤول الروسي أن شروط المفاوضات حول أوكرانيا لا تزال غير ناضجة، قائلا "المفاوضات ستعقد عاجلا أو آجلا وهو أمر طبيعي بأي نزاع، لكن الشروط اللازمة لذلك يجب أن تتبلور".

الرئيس الأوكراني نرحب بالالتزامات الأمنية الجديدة من دول مجموعة السبع

وفي وقت سابق من اليوم، رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالالتزامات الأمنية الجديدة من دول مجموعة السبع.

وحذر "زيلينكسي" من أن هذه التعهدات لا يمكن أن تكون بديلًا عن عضوية بلاده في حلف الناتو، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني عقب محادثاته مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وأضاف "زيلينسكي" أنه يجب النظر إلى وعود مجموعة السبع على أنها ليست بدلًا من الناتو، ولكن كضمانات أمنية في طريقنا إلى التكامل.

وأكد الرئيس الأوكراني أن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، جيدة، متابعًا: "لكن إذا تلقينا دعوة لنكون عضوا في الحلف، فسيكون ذلك هو الأمثل".

وشدد زيلينسكي علي أن أوكرانيا كانت وستكون مصدرًا لأمن أوروبا، لافتا إلى أن كييف لن تحتاج إلى خطة خاصة للانضمام إلى الناتو.