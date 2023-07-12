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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اعتداء على أمن روسيا.. الكرملين: تقديم ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا خاطئ للغاية

بيسكوف
بيسكوف

علقت روسيا، اليوم الأربعاء، على تصريحات البيت الأبيض حول تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بالاشتراك مع مجموعة الدول السبع الكبرى “G7”.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا.

كما اعتبر الكرملين أن هذا الإجراء بمثابة اعتداء على أمن روسيا، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أنه سيتم الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم بالاشتراك مع مجموعة السبع.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن خطة المساعدات طويلة الأمد لكييف تظهر أن الوقت ليس لصالح موسكو.

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متى سيوافق أعضاء "الناتو" على انضمام أوكرانيا للحلف؟

متى سيوافق أعضاء الناتو على انضمام أوكرانيا للحلف؟

ورفض قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) انضمام أوكرانيا للحلف في الوقت الراهن خلال القمة التي بدأت أمس، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا وتستمر لمدة يومين.

ووقع قادة الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة وقعوا إعلانا لم يتضمن إطارا زمنيا محددا أو شروطا واضحة لقبول عضوية أوكرانيا في الحلف، كما تمسكوا بموقفهم الرافض لانضمام أوكرانيا للحلف في الوقت الحالي في ظل احتدام الصراع المسلح بين القوات الروسية والأوكرانية.

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سفير موسكو بواشنطن: قمة الناتو تؤكد دوافع الحلف المعادية لروسيا

ضمانات أمنية أوكرانيا مجموعة السبع الكرملين أمن روسيا كييف

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