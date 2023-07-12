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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير موسكو بواشنطن: قمة الناتو تؤكد دوافع الحلف المعادية لروسيا

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، عن استيائه الشديد لنتائج الختام من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسعيها غير المبرر في الهجوم والحرب على روسيا.

وقال سفير روسيا بواشنطن، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قمة الناتو في فيلنيوس تؤكد دوافع الحلف "المعادية لـ روسيا" والتي تبرز نية الحلف للدفع بقوات لتكثيف وجودها العسكري على الحدود الروسية.

وأشار أنطونوف إلى أن قمة الناتو في فيلنيوس يركز كل قدراته لمكافحة روسيا، مضيفًا أن موسكو ليس لديها مجال للتراجع.

ووصف قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بيانها الختامي لقمة فيلنيوس، روسيا، بأنها تمثل أكبر تهديد مباشر لأمن الحلف.

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