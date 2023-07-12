متى سيوافق أعضاء "الناتو" على انضمام أوكرانيا للحلف؟

سلط مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على رفض قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) انضمام أوكرانيا للحلف في الوقت الراهن خلال القمة التي بدأت أمس الثلاثاء، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا وتستمر لمدة يومين.

وأوضح كاتب المقال الصحفي دان صباغ، أن جميع الجهود التي بذلها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي من أجل الحصول على موافقة الناتو في هذا الخصوص باءت بالفشل، مشيرا إلى أن قادة الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة وقعوا إعلانا لم يتضمن إطارا زمنيا محددا أو شروطا واضحة لقبول عضوية أوكرانيا في الحلف.

ولفت الكاتب، إلى أن الرئيس الأوكراني، الذي أصابه الإحباط بسبب موقف قادة الحلف من طلب انضمام بلاده، وجه اتهاما صريحا للرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرين في الحلف بعدم استعدادهم لقبول عضوية بلاده داخل الحلف.

وفي هذا السياق، أشار الكاتب إلى أن قادة الدول الأعضاء تمسكوا بموقفهم الرافض لانضمام أوكرانيا للحلف في الوقت الحالي في ظل احتدام الصراع المسلح بين القوات الروسية والأوكرانية، وهو ما ظهر واضحا جليا في البيان الختامي للقمة الذي صدر أمس.

وأوضح الكاتب أن البيان الختامي للقمة أكد أن "أوكرانيا سوف تنضم للناتو بدون شك في المستقبل إلا أن الحلف سيوجه دعوة الانضمام لكييف حين تفي بجميع المعايير والشروط المتعلقة بالأمن وإرساء قواعد الديمقراطية".

وسلط المقال الضوء على البيان الذي أصدره الرئيس الأوكراني في أعقاب إعلان البيان الختامي للقمة والذي أشار فيه أنه استهل رحلته إلى ليتوانيا يملؤه اليقين بما سوف تتمخض عنه أعمال القمة من قرارات في صالح بلاده ومدفوعا بالثقة في أن "قادة الدول الأعضاء يسعون لتقوية دعائم الناتو الذي لا يتردد في اتخاذ القرارات السليمة".

وأضاف المقال أن صياغة البيان الختامي للقمة توضح معارضة كل من ألمانيا والولايات المتحدة لإعلان أي التزام من جانب الحلف لانضمام أوكرانيا في الوقت الحالي خشية تصعيد الصراع مع روسيا في حالة قبول عضوية كييف في ظل استمرار الأزمة بين القوات الروسية والأوكرانية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى مواجهة صريحة بين روسيا والناتو.

وأعاد المقال للأذهان ما ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الماضي قبل انعقاد القمة من أن أوكرانيا ليست مؤهلة في الوقت الراهن للانضمام إلى الناتو وأنه يجب عليها أولا الوفاء بعدة شروط ومعايير مرتبطة بتعزيز نهح الديمقراطية ومسائل أخرى.

وأوضح الكاتب أن أوكرانيا ترى أن الضمان الوحيد لحمايتها من أي تهديد في المستقبل من جانب روسيا هو انضمامها لعضوية الناتو، إلا أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء الأخرى تنتابهم المخاوف من أن تفسر موسكو خطوة انضمام أوكرانيا للناتو على أنها خطوة تصعيدية واستفزازية ضد روسيا.

وقال الكاتب في الختام إنه علي الرغم من التردد الواضح في قبول عضوية أوكرانيا للناتو، إلا أن الدول الأعضاء طالما أكدوا موقفهم الداعم والمساند لأوكرانيا، موضحا أن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع سوف يعلنون اليوم الأربعاء إطارا بعيد المدى لترتيبات أمنية مشتركة لضمان استمرار تدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا على المدى البعيد، فضلا عن الدعم الاقتصادي طوال فترة الأزمة مع روسيا.