الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة.. طابع أوروبي على أرض مصرية

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على "الحي اللاتيني" بمدينة العلمين الجديدة، من خلال "فيديو جراف" جاء على النحو التالي:

تم تصميم الحي اللاتيني على الطراز اليوناني والإغريقي القديم.

الحي اللاتيني لمدينة العلمين الجديدة مستوحى من الطراز العتيق لمدينة الإسكندرية القديمة.

تتميز تصميماته بالرقي والطابع الأوروبي.

يحتوي الحي اللاتيني على 12.555 وحدة سكنية متنوعة في مساحتها وأنواعها وكذلك أسعارها.

تبدأ مساحات الوحدات داخل الحي اللاتيني من 100 متر مربع وتصل إلى 185 مترًا مربعًا.

عدد الطوابق داخل الحي لايتجاوز الـ 8 طوابق.

يحتوي الحي على خدمات صحية وعدد كبير من المستشفيات.

يضم حي الأبراج منطقة فنادق تقدم أفضل الخدمات الفندقية بمستوى عالمي.

ومن المقرر أن تشهد مدينة العلمين الجديدة، غدًا، انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، ولمدة 44 يومًا، إذ تشهد المدينة العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية، وذلك لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية.