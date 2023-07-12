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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات استخراج نتيجة تنسيق مرحلة رياض الاطفال بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024

رياض الاطفال
رياض الاطفال

نتيجة تنسيق مرحلة رياض الاطفال بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بهذه الكلمات البحثية، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من أولياء أمور التلاميذ المقدمين لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

نتيجة تنسيق مرحلة رياض الاطفال 2023 

وانهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/2024، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

وطمأنت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، أن المحافظات، ستبدأ في إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي للمدارس التجريبية لغات وعربي، خلال الأيام  المقبلة.

ولأولياء الأمور الراغبين في الحصول على النتيجة ومعرفة تنسيق رياض الأطفال 2023، يجب اتباع الخطوات التالية.

ا_  الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2023 من خلال موقع التقديم الإلكتروني ومع الإعلان المبدئي لنتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.

٢_  بعد القبول يجب على ولي الأمر دفع المصروفات في المدرسة المقدم لها في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

٣_  يسلم الملف الورقي الخاص بالطفل ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي

متوفر| نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي بمديرتي القاهرة والإسكندرية

خطوات استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

للحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة المراد الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2023، وذلك من خلال الخطوات التالية:

١- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظتك للاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.

٢- ثم الدخول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.

٣- ثم القيام بإدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد في الحقل المخصص.

٤- ثم الضغط على بحث لتظهر تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.

في الختام، ستظهر لك جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال والمدرسة المرشحة للطفل.

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