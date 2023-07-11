تزايد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري للعام 2023، بعد تفعيل رابط التقديم الإلكتروني في جميع معاهد الأزهر (العادية، النموذجية، الخاصة) للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في جميع محافظات مصر خلال الأيام الماضية، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة رسميًا.

ونرصد في التقرير التالي موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023:

حدد قطاع المعاهد الأزهرية طريقة الاستعلام عن قبول الطفل في المعهد الأزهري حسب الشروط المعلنة سواء في رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وذلك من خلال الرابط التالي: (من هنا).

موعد تقديم الأوراق المطلوبة وملف الطالب في المعهد الأزهري 2023



يتم التقديم خلال 15 يوما من نشر نتيجة تنسيق رياض الأطفال وأولي ابتدائي ازهري في شهر يوليو 2023 ، وفي حالة تخلف ولي الأمر عن تقديم المستندات المطلوبة في المعهد الأزهري سيتم حذف اسم الطالب وتصعيد البديل له من كشوف الانتظار بمعرفة المعهد الأزهري وحسب الأعداد المتقدمة في كل قطاع.

كما سيتم نشر نتيجة الأسماء ومواعيد استقبال أولياء الأمور كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل والطلاب والمستندات المطلوبة في مقر المعهد، إذ يلغى قيد الطفل المعهد حال ثبوت قيده بأي التعليم الحكومي أو الخاص أو غيرها من المؤسسات التعليمية خارج الأزهر الشريف.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الاطفال الأزهري 2023



1- صورة بطاقة ولي الأمر والأصل للاطلاع.

2- شهادة ميلاد الطفل.

3- صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، مع تقديم التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

4- صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية للأزهر.

5- عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6.

6- عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي، وحافظة لحفظ الأوراق المقدمة.