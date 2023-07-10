ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

متوفر| نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية

رياض الأطفال
رياض الأطفال

 نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية وباقي المحافظات يرتفع البحث عنه حيث أنهت العديد من المحافظات تقديم رياض الأطفال، وتستعد جميع المديريات التعليمية لإعلان تنسيق رياض الأطفال من خلال بوابتها الإلكترونية 2023-2024، حيث وفرت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات روابط إلكترونية لتقديم رياض الأطفال من خلالها متابعة كل جديد.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهرة 2023

من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023-2024 من خلال الرابط الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والذي قام أولياء الأمور بالتقديم من خلاله.

ويوجد العديد من الشروط التي حددتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وهي كما يلي:

1• أن يكون سن المتقدم من  4 إلى 6 سنوات.
2• أن يكون التقديم للطالب في الإطار الجغرافي لمحل سكنه.


رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع أولياء أمور طلاب رياض الأطفال التعرف على تنسيق رياض الأطفال بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: علي ولي أمر الطالب/ة الدخول عبر موقع نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية البوابة الالكترونية عبر الرابط التالي: https://cairomoe.net/kg 

و مع بداية ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال سيتم تفعيل بعض الأيقونات الجديدة.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول في المدارس.
الخطوة الثالثة: تحديد نوع التعليم المتقدم له الطالب والمرحلة الدراسية.
الخطوة الرابعة: إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.
الخطوة الخامسة: الضغط على كلمة «استعلم عرض نتيجة».

تنسيق رياض أطفال الإسكندرية

وقد وفرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال عقب الانتهاء من مرحلة التقديم مع انتهاء الشهر الماضي، ويمكن لأولياء أمور الطلاب الاستعلام من خلال رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية التالي:
https://kg-alex.com 

طريقة تقديم رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

مرحلة تقديم رياض الأطفال بالإسكندرية مازالت مستمرة في المدارس الرسمية لغات سواء: (انجليزي أو فرنسي)، وعلى ولي الأمر إتباع ما يلي:

1- التقدم بإدارة التابع لها من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة.
2- يقوم كتابة الرغبات، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن ما عدا إدارة برج العرب فهى للأطفال القاطنين بإدارة برج العرب فقط، طبقاً لعنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى.

 قد يهمك أيضا:

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي بمديرتي القاهرة والإسكندرية

 

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي

تنسيق رياض أطفال الإسكندرية نتيجة تنسيق القاهرة محمد حمدى زكى نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهرة نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي تقديم رياض الأطفال بالإسكندرية

مواد متعلقة

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023؟

متوفر.. موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

استعلم| رابط نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

متوفر| الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023 / 2024

نتيجة 3 دبلوم| موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وبالاسم

متاح الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس تجارة وصنايع

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

مصر تقود عملية إنقاذ.. خبراء يشيدون بقمة دول جوار السودان: تدعم الحل السياسى وتُحد من تداعيات الأزمة

العثور على جثة طفل متفحمة فى أرض زراعية بالشرقية

المعمل الجنائى يفحص حريقًا شب بشقة سكنية فى الإسكندرية

أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

التحقيق في مصرع وإصابة 4 عمال صعقا بالكهرباء في أطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟