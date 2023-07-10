متوفر| نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية وباقي المحافظات يرتفع البحث عنه حيث أنهت العديد من المحافظات تقديم رياض الأطفال، وتستعد جميع المديريات التعليمية لإعلان تنسيق رياض الأطفال من خلال بوابتها الإلكترونية 2023-2024، حيث وفرت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات روابط إلكترونية لتقديم رياض الأطفال من خلالها متابعة كل جديد.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهرة 2023

من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023-2024 من خلال الرابط الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والذي قام أولياء الأمور بالتقديم من خلاله.

ويوجد العديد من الشروط التي حددتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وهي كما يلي:

1• أن يكون سن المتقدم من 4 إلى 6 سنوات.

2• أن يكون التقديم للطالب في الإطار الجغرافي لمحل سكنه.



رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع أولياء أمور طلاب رياض الأطفال التعرف على تنسيق رياض الأطفال بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: علي ولي أمر الطالب/ة الدخول عبر موقع نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية البوابة الالكترونية عبر الرابط التالي: https://cairomoe.net/kg

و مع بداية ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال سيتم تفعيل بعض الأيقونات الجديدة.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول في المدارس.

الخطوة الثالثة: تحديد نوع التعليم المتقدم له الطالب والمرحلة الدراسية.

الخطوة الرابعة: إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة الخامسة: الضغط على كلمة «استعلم عرض نتيجة».

تنسيق رياض أطفال الإسكندرية

وقد وفرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال عقب الانتهاء من مرحلة التقديم مع انتهاء الشهر الماضي، ويمكن لأولياء أمور الطلاب الاستعلام من خلال رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية التالي:

https://kg-alex.com

طريقة تقديم رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

مرحلة تقديم رياض الأطفال بالإسكندرية مازالت مستمرة في المدارس الرسمية لغات سواء: (انجليزي أو فرنسي)، وعلى ولي الأمر إتباع ما يلي:

1- التقدم بإدارة التابع لها من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة.

2- يقوم كتابة الرغبات، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن ما عدا إدارة برج العرب فهى للأطفال القاطنين بإدارة برج العرب فقط، طبقاً لعنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى.

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