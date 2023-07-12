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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية توقع على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون فى جنوب شرق آسيا

سلمان بن عبدالعزيز
سلمان بن عبدالعزيز

وقع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، بدعوة من وزيرة خارجية إندونيسيا رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في جاكرتا.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصهما الحثيث على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع كل الدول حول العالم، ودعم كل أوجه التنسيق المشترك بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

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وبحسب الوكالة يأتي انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا تأكيدًا على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا في العديد من المجالات.

وأشاد وزير الخارجية السعودي بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة بدول الآسيان، معربًا عن حرص قيادة المملكة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد فيصل بن فرحان أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات كل البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.

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