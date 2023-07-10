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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تشارك في اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الخليج وروسيا

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

شارك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الاثنين، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.

جرى خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) استعراض العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.

وتطرق الاجتماع إلى تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المتعدد الأطراف، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مجلس التعاون لدول الخليج روسيا موسكو

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