ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الصينية تكشف أسباب تغيب وزيرها عن اجتماعات دول آسيان

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تغيب وزيرها، تشين جانغ، عن اجتماعات دول آسيان، المنعقدة في إندونيسيا الأسبوع الجاري.

وقالت الخارجية الصينية إن غياب تشين جانغ عن الاجتماعات يعود لأسباب صحية.

جاء هذا وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، ونقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.

ولم تفصح الخارجية الصينية عن تفاصيل الحالة الصحية، ورفضت التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.

txt

الصين: تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية مثل "صب الزيت على النار"

ومن المقرر أن يحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.

الرئيس الأمريكي يفضل التعاون مع الصين

وقبل يومين، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه واثق من أن الرئيس الصيني شي جين بينج يريد أن يحل محل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر اقتصاد وقوة عسكرية في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال لقاء له اليوم مع شبكة "CNN" الأمريكية، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقيم علاقة عمل مع بكين.

وكشف عن أنه اتصل بالرئيس الصيني بعد زيارته روسيا للتحدث حول هذه العلاقة الجديدة بين موسكو وبكين.

وتابع: "قلت للرئيس الصيني إن هذا ليس تهديدًا، بل ملاحظة، فمنذ أن دخلت روسيا أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا، وقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، لهذا عليك توخي الحذر".

txt

التلجراف: الصين على شفا الانكماش الاقتصادى وتراجع مؤشر أسعار المنتجين السنوى

الخارجية الصينية اجتماعات دول آسيان إندونيسيا كورونا الدبلوماسيين الصينيين

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ