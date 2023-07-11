الخارجية الصينية تكشف أسباب تغيب وزيرها عن اجتماعات دول آسيان

كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تغيب وزيرها، تشين جانغ، عن اجتماعات دول آسيان، المنعقدة في إندونيسيا الأسبوع الجاري.

وقالت الخارجية الصينية إن غياب تشين جانغ عن الاجتماعات يعود لأسباب صحية.

جاء هذا وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، ونقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.

ولم تفصح الخارجية الصينية عن تفاصيل الحالة الصحية، ورفضت التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.

ومن المقرر أن يحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.

الرئيس الأمريكي يفضل التعاون مع الصين

وقبل يومين، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه واثق من أن الرئيس الصيني شي جين بينج يريد أن يحل محل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر اقتصاد وقوة عسكرية في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال لقاء له اليوم مع شبكة "CNN" الأمريكية، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقيم علاقة عمل مع بكين.

وكشف عن أنه اتصل بالرئيس الصيني بعد زيارته روسيا للتحدث حول هذه العلاقة الجديدة بين موسكو وبكين.

وتابع: "قلت للرئيس الصيني إن هذا ليس تهديدًا، بل ملاحظة، فمنذ أن دخلت روسيا أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا، وقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، لهذا عليك توخي الحذر".