الصين: تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية مثل "صب الزيت على النار"

قالت الصين إن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية سيكون مثل "صب الزيت على النار"، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الصين أن نقل ذخائر عنقودية لكييف يمكن أن يسبب كوارث إنسانية، ويجب على الدول التي تدعم أوكرانيا الموازنة بين متطلبات كييف العسكرية والجانب الإنساني.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترسل ذخائر عنقودية لأوكرانيا لأول مرة، وهي خطوة تم اتخاذها لمساعدة أوكرانيا في الوقت الذي تشن فيه هجومًا مضادًا ضد روسيا.