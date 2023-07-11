إعلامى يتغنى بتتويج الأهلى بالدورى: محدش يقول لبيراميدز لأ

هنأ تامر أمين، النادي الأهلي بتتويجه بدرع الدوري، قائلًا: "أنا عارف إن الأهلاوية فرحانين، وكل عشاق الفانلة الحمراء والقلعة الحمراء في منتهى السعادة بالتتويج رسميًا بالدرع رقم 43 في مسيرة النادي لمسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم".

أضاف أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار: "صحيح لم تأت بأيدينا، لكن لا أحد يقول "لا" للهدايا، لا أحد يقول "لا" للكرم، لما الدوري يأتي هدية من بيراميدز، تبقى هدية مقبولة أوي، ويبقى طعمه حلو أوي وفرحته حلوة أوي أوي".

وتابع "مليار مبروك لكل الأهلاوية، وبالفم المليان وبناءً على الشواهد التي رأيناها خلال الأسابيع السابقة، وتحديدًا بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا، أقدر أقول مليار مبروك للأهلاوية ليسوا فقط المتواجدين في مصر ولا المتواجدين في الوطن العربي، وإنما للأهلاوية المتواجدين في العالم".