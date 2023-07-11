آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.. زاد البحث في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة جوجل بشأن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة لها بالعمل على تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بقراءة العداد للعملاء والمواطنين، حيث أعلنت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، وهي الشركة التابعة للوزارة عن استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وذلك عن شهر يوليو 2023 وذلك بدءا من يوم السبت الماضي وحتى يوم 20 من ذات الشهر.

للحصول على رابط تسجيل قراءة العداد الخاص بالغاز الطبيعي المنزلي عن شهر يوليو لعام 2023، لابد من اتباع العديد من الخطوات كالتالي:

يجب على العملاء والمواطنين في البداية بالدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة بتروتريد، وللدخول عن الرابط أضغط هنا.

اختيار "المنطقة السكنية"

إدخال رقم الشقة والعمارة

الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة

الضغط على «استعلام المديونية»، لإظهار جميع الفواتير.



آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.. طرق التسجيل

ويوجد طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، منها:

- تسجيل القراءة من خلال مكاتب البريد المصري.

- تسجيل القراءة من خلال تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط).

- تسجيل القراءة عن طريق تطبيق محفظة فون كاش.

- تسجيل القراءة من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.

- تسجيل القراءة من خلال إبلاغ محصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـ POS في أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق «القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر».

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

وكانت قامت شركة بتروتريد التابعة للوزارة قد أعلنت عن أنها تلقت قراءة عداد الغاز لشهر يوليو 2023، وذلك حيث بدأ التسجيل في اليوم الأول من شهر يوليو 2023 على أن يكون ثابت مع بداية كل شهر أن يكون هناك قراءة للعداد وذلك عن طريق الاستعلام عن الفاتورة وإدخاله، وأعلنت أنه تم تحديد الفترة من 6 إلي 30 من كل شهر، وذلك لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل المعتمدة وذلك للتسهيل على العملاء سداد فواتيرهم الشهرية.