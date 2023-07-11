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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ننشر رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يوليو 2023

عداد الغاز
عداد الغاز

يتساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز المختلفة عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، كما تشهد محركات البحث عمليات بحث كبيرة عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، يأتي هذا ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تعميم  التحول الرقمي فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

وأعلنت شركة « بتروتريد » إحدى شركات قطاع البترول المصري استقبال الشركة لقراءة عداد الغاز بداية من يوم 1 يوليو، حتى يوم 20 من الشهر الجاري، ويجب على العملاء اتباع التعليمات الآتية: 

الدخول إلى رابط موقع بتروتريد من هنا.

ثانيا: تسجيل البيانات التالية «شقة - عمارة - بلوك - قطاع - يومية - منطقة – محافظة» .

ثالثا: الضغط على كلمة عرض لتسجيل القراءة وظهور الفاتورة المستحقة.

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد للمشتركين عن شهر يونيو 2023

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023.. في خطوات بسيطة

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد لشهر يونيو 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز 

فيما وفرت وزارة البترول عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، ومنها تطبيق بتروميتر، حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.

ويستطيع المواطنين تحميل تطبيق بتروميتر على الموبايل من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد أو على الأيفون. 

ويمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الإنترنت، التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة، يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ أو المحمول على رقم ٥٧٢٧، إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول او خط أرضى على رقم 17169، إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان  يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

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