كفرالشيخ تصدر بيانًا بشأن حريق مستشفى سيدى سالم المركزى

أصدرت محافظة كفرالشيخ، بيانًا، يكشف ما حدث في مستشفى سيدي سالم المركزي، وقد جاء نص البيان كالآتي: «شب حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، وجرى رفع حالة الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي تأثر بالحريق، وهناك متابعة وتوجيهات من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، للدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة.

وتابع: «حتى الآن لم يتم رصد أي حالات وفاة، أو حالات متأثرة بالحريق، وسيتم الإعلان عن ذلك، وهناك متابعة مستمرة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ».

وكان نشب حريق ضخم بالمستشفى أدى إلي إخلائه من المرضى، وفصل التيار الكهربائي عنه، كما قد شهد محيط المستشفي حالة من الهرج والمرج بعد تجمهر أهالي المرضى للاطمئنان على ذويهم الذين يتلقون العلاج.