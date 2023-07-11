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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هوريكي".. اقتياد حسن شاكوش للقسم في سيارة الشرطة بعد تهديد زوجته

حسن شاكوش
حسن شاكوش

تحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، إذ اقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق. 

وقال فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش، إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة شاكوش هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: "هوريكي إنتي هتقعدي بعد كده لوحدك"، كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه.

وفي ذات السياق، تحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية ويجرى الآن ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش. 

وكانت اتجهت قوات من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لتنفيذ قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير. 

وتم طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا حيث كان يتواجد بداخلها والدته وأشقائه وزوجاتهم حوالي 10 أفراد ودخلت ريم إلى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها. 

وكانت حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق. 

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