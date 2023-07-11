فيلم تسجيلى عن أنشطة مهرجان العلمين الجديدة 2023

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023 أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المهرجان المختلفة، والتي تتضمن حفلات موسيقية عالمية يحييها أكبر النجوم، وبطولات ومسابقات دولية للمحترفين، وأنشطة مختلفة، وعروض أزياء عالمية، وحفلات توزيع جوائز دولية.

يضم مهرجان العلمين، 44 يومًا من الفعاليات الترفيهية والبطولات الرياضية، إذ يوجد 12 نشاطًا رياضيًا و12 نشاطًا متنوعًا بين الفن والترفيه والرياضة، مثل بطولات كرة القدم الشاطئية والجودو وغيرهما.

ينطلق المهرجان ابتداءً من الخميس الموافق 13 يوليو 2023 ويستمر حتى السبت الموافق 26 أغسطس المقبل.