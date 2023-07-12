دعاء الصباح اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الأولى من الليل، حيث يرغب عدد كبير في قيام الليل رغبة في المغفرة والرحمة والعتق من النار وطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية ومتاعب الدنيا والآخرة.



دعاء الصباح اليوم الأربعاء 12 يوليو 2026

يكثر البحث عن دعاء الفجر اليوم الأربعاء 12 يوليو 2026 وأدعية الصباح عبر محرك جوجل البحثي خلال فترة السحر وذلك لطلب الأرزاق والطمأنينة والسلام النفسي وفق الصيغ الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح وإليكم بعض الصيغ المأثورة:

اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعلمني أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك .. رب اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت وحين .. اللهم أقبلني في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك اللهم تنهيدة فرح من كل شيء استصعبته فحدث بفضلك.

ربي أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر.. ربي أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك ربي بشرني بما انتظره منك فأنت على كل شيء قدير.. اللهم ارح قلبي وهون علي واسقني صبرا واجعل كل ما دعوته لك سرا و جهرا تكتبه لي في الواقع قريبا يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي .. لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم .. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.





اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك ونثني عليك الخير كله.. ونترك من يكفر بك .. استغفر الله.. استغفر الله.. استغفر الله .. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام .. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم إني أسألك في هذا الفجر أن ترزقني ما أريده و احتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك .. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجا وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

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