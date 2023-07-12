أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 من أرض المصنع وشركات إنتاج الحديد والصلب من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية والتي تشهد رواجا كبيرا عبر موقع جوجل البحثي من قبل المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية خلال الأيام المقبلة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الأسواق المصرية استقرارا ملحوظا خلال الأيام الماضية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب في مصر وذلك بفعل استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية وإليكم أسعار شراء حديد التسليح:-

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 38800 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 38200 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 37500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 38700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 36100 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 36700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 36700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 38800 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المركبي 37000 جنيه.





سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المقاوم نحو 1830 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قاهر البحار نحو 1840 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 1840 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الواحة نحو 1940 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1755 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1680 جنيها.



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