الكنيسة الأسقفية بالرأس السوداء تنظم ورشًا للتعليم الحرفي

نظمت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالراس السوداء بالإسكندرية من خلال مركز دريم التابع لها مجموعة من الورش الحرفية لعدد 40 شابًا وفتاة من المسلمين والمسيحيين فى المنطقة المحيطة، بهدف تدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل مختلفة.

تتضمن الورش على مجموعة من الحرف مثل الحلاقة و الكوافير و صيانة الموبايل وأُسس الخياطة وكورسات للغة الإنجليزية، إذ يتوافر لكل متدرب بعد إتمامه فترة التدريب عدد من الأدوات التى تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهنى.

تأتى هذه المبادرات كامتداد لمشروع معًا من أجل تنمية مصر المعنى بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.

والكنيسة الأسقفية هى أحد أعضاء مجلس كنائس مصر وتتولي حاليا منصب الأمانة العامة في شخص الأب يشوع يعقوب، ويتكون مجلس كنائس مصر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والكنيسة الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.