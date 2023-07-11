وزير الدفاع يلتقى عددًا من مقاتلى القوات الخاصة

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلى القوات الخاصة بقيادة قوات المظلات، فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد محمود عوض، قائد قوات المظلات، أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليؤدوا مهامهم بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات الخاصة، مشيراً إلى أن مقاتلي القوات الخاصة يتميزون بأساليبهم الاحترافية خلال تنفيذهم مهامهم المكلفين بها بما يتناسب مع طبيعة عملهم في حماية الوطن وصون مقدساته، مثنياً على دورهم البطولي وتضحياتهم بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأوصى مقاتلى القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية، واتباع أساليب التدريب المتطورة التى تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقى الذى يتمتعون به.

كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى القوات الخاصة، تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصري، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم في مختلف الموضوعات، مشيداً بما لمسه من فهم واعٍ وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.