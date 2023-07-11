باتيلى: قوانين اللجنة المشتركة لا تدعم إجراء انتخابات ناجحة فى ليبيا

دعا رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلى معالجة ما وصفه بالثغرات وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات لجعل مشاريع القوانين البرلمانية والرئاسية قابلة للتطبيق.

وطالب المبعوث الأممي المؤسسات والأطراف الرئيسية بالتوصل إلى تسوية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسيا الخاصة بشروط الترشح واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.

كما طالب "باتيلي" مجلسي النواب والأعلى للدولة بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات في معالجة الملاحظات وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق.

وأضاف رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ، في بيان له أمس الإثنين، حول تيسير عملية سياسية شاملة أنه سيكثف تواصله مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيداً لهذه المفاوضات، مشيدًا بجهود اللجنة المشتركة “6 + 6” باعتبارها خطوة مهمة للأمام، إلا أنه جدد التأكيد على أن مشاريع قوانين الانتخابات المنبثقة عن هذه اللجنة في صيغتها الحالية لن يمكن الليبيين من إجراء انتخابات ناجحة.

وقال إنه أبلغ مجلس الأمن الدولي باعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.