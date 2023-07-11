برلمانى: أمن السودان واستقراره جزء من الأمن القومى المصرى

أكد أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن قمة دول جوار السودان تأتي في توقيت مهم وحساس للغاية، حيث يعاني الشعب السوداني من حالة انشقاق كبيرة، تتمثل في صراع مسلح بين عناصره، مما يهدد حياة ومستقبل الأشقاء في السودان إلى حد بعيد، مشيدًا بالدور المصري والجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة أمن واستقرار البلد الشقيق مرة أخرى.

وأكد عاشور أن أمن السودان واستقراره جزء من الأمن القومي المصري، لذلك تحرص مصر بشدة على وقف الاقتتال بين العناصر السودانية واللجوء إلى طاولة الحوار كحل سلمي للأزمة المستمرة هناك. وأشار إلى أن الروابط التاريخية التي تجمع مصر والسودان تنعكس على موقفها الحريص على أمان الشعب السوداني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القمة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على اتخاذ خطوات لحل الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وذلك من أجل الحفاظ على الدولة السودانية والحد من أعمال العنف حتى يعود الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فمصر كانت وستظل أكبر داعم وعون للدولة السودان الشقيقة ولاسيما في ظل الظروف الراهنة.