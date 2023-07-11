مصادر بـ"التعليم": الانتهاء من تصحيح 7 مواد للثانوية العامة

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يجري على قدم وساق.

وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، الانتهاء من تصحيح المواد غير المضافة للمجموع وبعض فروع الرياضة ومادة اللغة العربية، ليصل عدد المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها إلى 7 مواد.

وكشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عن العقوبات المحددة على الطلاب الذين يسربون أو يقومون بتصوير ورقة الأسئلة من داخل اللجان أثناء أداء امتحان الثانوية العامة.

وقال إن تسريب الامتحانات الثانوية العامة يبدأ من تصوير الطالب ورقة الامتحان من داخل اللجان وإرسالها للجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تنتشر مثل النار في الهشيم.



وتابع: "هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لأي طالب يقوم بالغش بكل أساليبه"، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على رصد أي امتحانات مسربة والرد عليها ببيان رسمي، لعدم حدوث أي بلبلة.



وأوضح زلطة، أن الطالب حال ضبطه في اللجنة ومعه هاتف محمول مغلق يحرم من المادة التي يمتحنها، وفي حالة تم ضبط الطالب بهاتف محمول غير مغلق يحرم من الامتحانات لمدة عامين.

وجددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) أدوا اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).