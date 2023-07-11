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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوهانسبرج تتعرض لتساقط ثلوج نادر الحدوث وسط طلب على التدفئة

جوهانسبرج تتعرض لتساقط
جوهانسبرج تتعرض لتساقط ثلوج

عرضت مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، الاثنين لتساقط الثلوج، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة وأجزاء أخرى من جنوب إفريقيا موجة باردة، ما أدى تزايد الطلب على التدفئة في بلد يعاني من إمداد متقطع للكهرباء.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من إغلاق محتمل للطرق ودرجات حرارة شديدة البرودة فيما لم تتعرض المدينة لمثل هذا الطقس، التي تقع على ارتفاع يزيد عن 1700 متر، ومع ذلك لا يزال هطول الثلوج نادرًا، وكانت آخر مرة شوهد فيها تساقط للثلوج في عام 2012.

وشددت خدمة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا من أن درجات الحرارة الجليدية تشكل خطرًا على المواطنين بينما تتجاوز طلبات التدفئة المتزايدة إمدادات الكهرباء مع استمرار شتاء جنوب إفريقيا في يوليو وأغسطس.

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