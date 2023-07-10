النيابة تُحقق في العثور على جثة أسفل سلم عقار بالمقطم

تستمع نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأثنين، إلى أقوال الشهود في واقعة العثور على جثة شاب أسفل سلم عقار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص إثر ادعاء سقوط من علو دائرة قسم المقطم.



ووجه اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بسرعة فحص البلاغ، وتبين بالمعاينة والفحص أن الجثة لشخص يدعى "محمد.ع.م" يرتدي ملابسه كاملة وبها كسور متفرقة.



ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وأخطر حكمدار العاصمة اللواء إيهاب عرفة بالواقعة.