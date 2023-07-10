تعد ممارسة الرياضة من أهم العادات الصحية التي يجب تبنيها في حياة الإنسان، فالرياضة ليست مجرد وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية والمظهر الجمالي، بل هي أيضًا طريقة فعالة للحفاظ على الصحة العقلية وتعزيز العافية الشاملة.

أهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها على الصحة البدنية والعقلية

ترتبط الرياضة بانخفاض معدلات التوتر والقلق والاكتئاب والسلوك الانتحاري، حيث تقلل المشاركة في الرياضات الجماعية من خطر تعاطي المراهقين للمخدرات وغيرها من السلوكيات المتهورة.

في هذا الصدد، قال خبراء اللياقة البدنية بموقع "newportacademy" إن التأثير الإيجابي الذي تحمله الرياضة على الجسم يتراوح بين تحسين القدرة البدنية ومكافحة الأمراض المزمنة والحفاظ على نظام المناعة القوي، بالإضافة إلى ذلك تمتلك الرياضة قدرات هائلة في تخفيف التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام.

فوائد الرياضة على الصحة البدنية والعقلية 2023

ممارسة النشاط البدني بانتظام يعزز اللياقة البدنية والمرونة والقوة العضلية، كما تعمل الرياضة على تحسين قدرة الجهاز التنفسي والقلب على العمل بكفاءة عالية، مما يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

تساهم الرياضة أيضًا في تقليل نسبة الدهون في الجسم وزيادة الكتلة العضلية، مما يؤدي لتحسين الشكل الجسمي والمظهر العام.

تؤثر الرياضة بشكل إيجابي على الصحة العقلية، فهي تعد منفذًا طبيعيًا لتحسين المزاج والتقليل من الاكتئاب والقلق، حيث أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة تزيد من إفراز المواد الكيميائية التي تعزز السعادة ، مثل الإندورفين والسيروتونين، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الرياضة على تحسين النوم والقدرة على التركيز وتقليل التوتر والتعب.

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة 2023

كما أكد الخبراء، أن أمثل أي شيء آخر في الحياة، يجب أن نكون حذرين من الإفراط في ممارسة الرياضة، فالممارسة المفرطة للتمارين الرياضية قد تؤدي إلى إصابات جسدية مثل التواء العضلات والغضاريف والتهاب المفاصل.

وقد تتسبب أيضًا في تعريض الجسم لحالات إرهاق مستمرة وتقليل من قدرته على الشفاء الجيد لذا يجب على الأشخاص أخذ فترات راحة بين التمارين الرياضية والاستماع إلى جسدهم وعدم تجاوز الحدود المعقولة للتحمل البدني.

تعتبر ممارسة الرياضة ضرورة للحفاظ على صحة جيدة وتعزيز العافية الشاملة، حيث تؤثر الرياضة إيجابيًا على الصحة البدنية من خلال تعزيز اللياقة والمرونة والقوة العضلية، بالإضافة إلى تحسين الصحة العقلية من خلال تقليل التوتر والاكتئاب وتحسين المزاج، ومع ذلك، يجب التحلي بالتوازن وتجنب الإفراط في ممارسة الرياضة حتى لا يتعرض الجسم للإصابات أو الإجهاد الزائد.

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