طلب إحاطة لوزير الصحة لإجبار منتفعي التأمين الصحي بدفع 600 جنيها رسوم بالأقصر

تقدم أحمد ادريس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والشكان بشأن إلزام المرضى المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر من دفع رسوم قبل دخولهم والحصول على الخدمة مبالغ مالية تصل إلى 600 جنية على الرغم من ان القانون أقر بان هذه الخدمة مجانية.

وأوضح النائب أحمد إدريس أن منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها بمحافظة الأقصر كمرحلة أولى للمنظومة وانطلقت عام 2018 والتي تقدم لخدمة غير القادرين لتوفير حياه كريمه لهم وخدمات صحية مجانيه إلا أن ما يحدث على أرض الواقع خلاف ذلك، حيث يفاجأ المرضى بالطلب منهم دفع مبالغ مالية تصل إلى 600 جنية عند الدخول إلى المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر كشرط للحصول على الخدمة الطبية وهو ما يكبد المواطنين البسطاء مصاريف طائلة في حين أن الخدمة أقرت بالمجان لكافة المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل ولكن ما يحدث خلاف ذلك.

وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند ذلك إلا أن المصروفات والرسوم المادية التي تطلب من المواطنين تجاوزت ذلك ويطلب من المرافقين للمرضى سداد رسم 100 جنيه /لليوم وهو ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.

وطالب النائب أحمد إدريس بوقف تلك الرسوم التي تفرض على المواطنين والمرضى للحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر .