ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

«علاج الأجداد».. هل ينجح الطب الشعبي في تحسين الصحة العامة للجسم؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر العلاجات البديلة أو ما يعرف بـ “الطب الشعبي”، جزءًا من تراث الكثير من الشعوب، حيث استخدمها الإنسان على مر العصور لتحسين الصحة العامة والعلاج من الأمراض.

وتهدف هذه العلاجات إلى تعزيز التوازن الشامل في الجسم والروح والعقل، وغالبًا ما تعتمد على الاستخدام المباشر للمكونات الطبيعية وتقنيات العلاج البديلة، في السطور التالية يوضح الخبراء بموقع "hopkins medicine" فوائد العلاجات البديلة لجسم الإنسان.

 

فوائد العلاجات البديلة والطب القديم:

تعزيز التوازن العام: يُعتقد أن العلاجات البديلة والطب الشعبي تساعد في تحقيق التوازن الشامل في الجسم وتعزيز صحة الأعضاء والأنظمة المختلفة.

الشفاء من الأمراض: يعتبر العلاج الشعبي مصدرًا للتخفيف من الأعراض المزعجة والمرضية، مثل الصداع، والأرق، والآلام المفصلية.

التداخل مع الطب التقليدي: قد تعمل العلاجات البديلة بشكل جيد كمكمل للعلاج الطبي التقليدي، حيث يمكن أن تعزز فعالية العلاجات التقليدية وتخفف من آثار الجانبية المحتملة.

الأمان والوفرة: يعتبر العلاج الشعبي أكثر أمانًا وتوفرًا مقارنة بالعلاجات الكيميائية القوية، وهو يعتمد على المكونات الطبيعية التي يمكن العثور عليها بسهولة.

ما هي أشهر العلاجات القديمة؟

العلاج بالأعشاب: يعتبر استخدام الأعشاب والنباتات الطبية من أقدم العلاجات البديلة، حيث تستخدم الأعشاب لعلاج مجموعة واسعة من الحالات، مثل الاضطرابات الهضمية، والتهابات الجهاز التنفسي، والقلق.

العلاج بالتدليك: يستخدم التدليك لتخفيف التوتر العضلي وتحسين الدورة الدموية وتخفيف الآلام، يتم تطبيق تقنيات معينة من التدليك لعلاج حالات مثل آلام الظهر والصداع التوتري.

العلاج بالأعشاب المنزلية: يعتمد العلاج بالعشاب المنزلية على استخدام مكونات طبيعية متاحة في المنزل، مثل العسل والثوم والزنجبيل، لعلاج العديد من الحالات المشتركة، مثل نزلات البرد والتهاب الحلق.

العلاج بالأكواب الشفطية: يعتمد هذا العلاج على استخدام أكواب توضع على الجلد وتخلق شفطًا لتحفيز تدفق الدم وتخفيف الاحتقان والآلام، وعادةً ما يستخدم لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي والألم العضلي.

على الرغم من وجود فوائد محتملة للعلاجات البديلة والطب الشعبي، يجب أن نتذكر أن هذه العلاجات لا تغني عن الاستشارة الطبية المهنية، فقبل استخدام أي علاج بديل، يجب عليك استشارة الطبيب المؤهل للحصول على توجيهات دقيقة بناءً على حالتك الصحية الفردية.

اضطرابات الهضم الاضطرابات الهضمية العلاجات البديلة العلاجات البديلة والطب الشعبي فوائد العلاجات البديلة والطب القديم أشهر العلاجات القديمة العلاج بالتدليك

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

المؤبد لـ41 متهمًا تسببوا فى مقتل وإصابة 15 شخصًا

تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل لـ29 يوليو

صحيفة دنماركية تكشف أسرار رحيل إمام عاشور عن ميتلاند

10 أخطاء شائعة يرتكبها الرجال والنساء أثناء الشجار.. فما هى؟

النيابة تجرى معاينة لموقع حريق شقة بمنطقة الطوابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟