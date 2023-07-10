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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط فعال النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023.. ارتفعت معدلات البحث والاستعلام عن 
النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا في امتحانات الثانوية العامة التى تنتهى خلال أيام قليلة، وقبل ساعات من أداء امتحانات طلاب القسم العلمى شعبة رياضة لامتحان مادة الديناميكا المقرر غدا الثلاثاء، ورغبة من آلاف الطلاب في التعرف على أهم الإرشادات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن امتحان الديناميكا.

 

النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعد زيادة معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة رياضيات، في إطار الاستعداد لدخول امتحان مادة الديناميكا غداً الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

 

النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023 الثانوية العامة


كذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة شعبة رياضة ، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمى للوزارة، ولتوفير فرصة تدريب كافية للطلاب على أسئلة الإمتحانات والتفوق الدراسي.


إعلان النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023


إضافة إلى ذلك، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع مواصفات امتحان مادة الديناميكا لطلاب الشعبة الرياضية، وأيضًا تحديد عدد الأسئلة ب 18 سؤالاً إختيار من متعدد وسؤالين مقالى، وبذلك يحتوى الامتحان على 20 سؤالاً يتطلب الإجابة عليهم.


رابط النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023 من موقع التعليم 

 

فى النهاية ، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023، قبل إجراء الامتحانات غداً الثلاثاء، جميع طلاب وطالبات القسم العلمى شعبة رياضة، ومن أجل التعرف على نوعية الأسئلة وكيفية الإجابة النموذجية عليها للنجاح، وذلك عبر رابط تحميل مباشر للحصول على النماذج الاسترشادية هنا.

النماذج الاسترشادية 

كذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدرجة النهائية لامتحان مادة الديناميكا تبلغ 25 درجة، وتم توزيعها على 18 سؤال من متعدد، وأيضًا توزيع 5 درجات على سؤالين المقال ليبلغ المجموع الكلي أمانة الديناميكا 30 درجة، ولتحقيق رغبة الطلاب في النجاح والانتقال إلى المرحلة الجامعية.

 

الرابط

https://moe.gov.eg//ar/educationalplatform?fbclid=IwAR2qDp15YoZ8Lj8vIKIHn2AzJuJ3g- wYzMTdTaImf4L-a6KEuOsSdoPngB0

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النموذج الاسترشادى النموذج الاسترشادي لـ امتحان الديناميكا 2023 امتحان الديناميكا 2023 وزارة التربية والتعليم رابط النموذج الاسترشادي

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