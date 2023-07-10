طعنة بالبطن.. أول صور لشاب قتل على يد صديقه فى بورسعيد

حصل"الدستور" على صور المجني عليه ويدعى «محمد عثمان»، والذي قتل على يد صديقه بسبب خلافات سابقة بينهما، بطعنة نافذة في البطن، بمحافظة بورسعيد.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي جهات الأمن في محافظة بورسعيد، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور توجهت قوات الأمن لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين وقوع مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات سابقة بينهما.

رصدت قوات الأمن الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وبعد تحديد هوية المتهم، تم نصب الكمائن للقبض عليه، ومنع هروبه من المحافظة، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الجريمة.