نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024

ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من أولياء أمور التلاميذ المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.



وأغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/2024، يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المحافظات، ستبدأ في إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي للمدارس التجريبية لغات وعربي، خلال الفترة المقبلة.

وللحصول على النتيجة ومعرفة تنسيق رياض الأطفال 2023، يجب اتباع الخطوات التالية .

اولا : الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2023 من خلال موقع التقديم الإلكتروني ومع الإعلان المبدئي لنتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

ثانيا : بعد القبول يجب على ولي الأمر دفع المصروفات في المدرسة المقدم لها في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

ثالثا : يسلم الملف الورقي الخاص بالطفل ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023



للحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة المراد الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2023، وذلك من خلال الخطوات التالية:

١- ادخل على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظتك للاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

٢- ادخل على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

٣- قم بإدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد في الحقل المخصص.

٤- اضغط على بحث لتظهر تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.

٥- ستظهر لك جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال والمدرسة المرشحة للطفل.

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