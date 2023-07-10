أطول رئيس وزراء خدمة في هولندا.. مارك روته يعلن اعتزال السياسة بعد الانتخابات

حكم 13 عاما

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أطول رئيس للوزراء خدمة في هولندا، الاثنين، أنه سيترك السياسة بعد الانتخابات المقبلة.

وأوضحت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية في تقرير لها، أن قرار مارك روته يعني نهاية أكثر من 13 عامًا في السلطة للزعيم المحافظ الذي يطلق عليه أحيانًا "تفلون مارك" نظرا لوجوده بالسلطة منذ سنوات طويلة ولم تفلح الفضائح التي ضربت حكومته طوال هذه الفترة في الإطاحة به من منصبه.

وأعلن مارك روته، زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية البالغ من العمر 56 عامًا، قراره في مناقشة برلمانية بحثت سقوط أحدث ائتلاف حاكم له.

وأضاف روته في تصريحات له "اتخذت صباح أمس قرارًا بأنني لن أكون قائدا للحزب وعندما تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد الانتخابات، سأترك السياسة"، مؤكدا أن هذا القرار شخصي بغض النظر عن التطورات التي جرت في البلاد الأسابيع الأخيرة.

أسباب فشل حكومة هولندا

وبحسب "أسوشيتيد برس" استقال ائتلاف روته الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب يوم الجمعة بعد فشله في الاتفاق على حزمة من الإجراءات لكبح الهجرة.

وقال رئيس الوزراء، إن الاستقالة كان قرارًا بالإجماع من قبل الأطراف الشريكة الأربعة مدفوعًا "بخلافات لا يمكن التوفيق بينها".

ولم يكن هناك أي مؤشر فوري على من قد يحل محل روته كزعيم للحزب، فيما تقود الكتلة البرلمانية للحزب صوفي هيرمانس، مساعدة روته السياسية السابقة، كذلك لم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد، لكن من غير المتوقع إجرائها قبل أكتوبر أو نوفمبر المقبل.