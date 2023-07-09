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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى هولندا لإعلان تدمير بلادها مخزونها من الأسلحة الكيماوية

الأسلحة الكيماوية
الأسلحة الكيماوية

تتوجه نائبة وزير الخارجية الأمريكى لشئون الحد من التسلح والأمن الدولى، بونى جينكينز، إلى هولندا يوم الإثنين المقبل، ولمدة ثلاثة أيام؛ لإجراء مشاورات ثنائية مع الحلفاء والشركاء، بما فى ذلك الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخاجية الأمريكية، أنه فى الدورة 103 للمجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى 11 يوليو، ستلقى نائبة وزير الخارجية البيان الوطنى الأمريكى الذى يعلن التدمير الكامل لمخزون الأسلحة الكيماوية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن قال - فى بيان - "لأكثر من 30 عامًا، عملت الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوننا من الأسلحة الكيميائية اليوم، أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان آخر ذخيرة فى مخزونها - مما يقربنا خطوة واحدة من عالم خال من أهوال الأسلحة الكيميائية".

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