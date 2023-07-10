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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط التقديم فى الصف الأول الثانوي 2023 وكافة الأوراق المطلوبة

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يبدأ العام الدراسي الجديد فى شهر 9 المقبل، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتقديمات التى فتحت أبوابها الآن مثل التقديم فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ومدارس المتفوقين ولكن يكثر البحث خلال الساعات الماضية من طلاب الشهادة الاعدادية حيث أنهم يبحثون عن التقديم للصف الأول الثانوي.

التقديم في الصف الأول الثانوي 2023

يقوم العديد من طلاب الشهادة الاعدادية الآن عن رابط التقديم فى الصف الأول الثانوي لعام 2023 ويبحث العديد من الطلاب عن الرابط الخاص بالتقديم فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة جميع التفاصيل والأوراق المطلوبة ورابط التقديم.

يمكنك التقديم فى الصف الأول الثانوي من خلال الرابط التالى والذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل التقديم فى الصف الأول الثانوي من هنا.

الأوراق المطلوبة من الطلاب للتقديم فى الصف الأول الثانوي

1_أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية + 3 صور منها.

2_أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها.

3_صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4_عدد 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4 X 6.

5_ملف التقديم ويحتوي على (طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة).

6_ البطاقة الصحية للطالب.

7_ ملف ورقي و حافظة بلاستيكية.

لينك تقديم الصف الأول الثانوى 2023 إلكترونى وشروط التسجيل

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن الخطوات التي يجب على طلاب الشهادة الإعدادية فعلها من أجل التقديم فى الصف الأول الثانوي عقب الضغط على الرابط المدون أعلاه.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يجب قراءة الإرشادات والشروط الخاصة بالتنسيق الصف الأول الثانوى 2023- 2024 بعناية، ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، ثم اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني، واختيار التعليم الثانوي.

وعلى الطالب مراجعة الرغبات التي تم تسجيلها، ثم الضغط على حفظ الرغبات، وبعد التأكد من البيانات والراغبات قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

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