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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العامة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء تفتح باب الطعون على المرشحين

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تبدأ اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، اليوم الاثنين، فتح باب الطعون على أسماء المرشحين بالانتخابات، والتى تستمر حتى الجمعة 14 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.

وبدورها، أشارت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء إلى أنه سيتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، لافتة إلى أنه يتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس.

يذكر أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات  والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

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