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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. وصول 11 رحلة طيران دولية لمطار مرسى علم

مطار مرسى علم الدولى
مطار مرسى علم الدولى

قالت مصادر مطلعة بمطار مرسى علم الدولي إنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 11 رحلة دولية ومحلية، بينها 3 رحلات من إيطاليا و5 رحلات من التشيك ورحلة من ألمانيا بالإضافة لرحلتين داخليتين.

وأوضحت المصادر أن ذلك وفقًا لجداول التشغيل وكشوف رحلات الخاصة بمطار مرسى علم الدولي لليوم الإثنين، كما يقوم فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال ركاب الرحلات القادمة من دول أوروبا، وتقديم وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم ونقل السياح لمقر إقامتهم فى مدينة مرسى علم.

يشار إلى أن مطار مرسى علم الدولى سوف يستقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري 132 رحلة طيران، بزيادة في معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وذلك ضمن جهود وزارتي السياحة والطيران لتنشيط الحركة السياحية من خلال تقديم تسهيلات للطيران المنتظم والعارض في المدن السياحية الجديدة.

إيطاليا المانيا مرسى علم رحلة طيران ركاب الرحلات مطار مرسى علم الدولي

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