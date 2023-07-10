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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب يستقبل بعثة المنتخب الأوليمبى فى مطار القاهرة

بعثة المنتخب الأوليمبى
بعثة المنتخب الأوليمبى

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، لاستقبال بعثة منتخب مصر الأوليمبي، القادمة من الدار البيضاء بعد حصد فضية بطولة الأمم الإفريقية.

ووصلت بعثة المنتخب الأوليمبي، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، وتم استقبال البعثة في مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، فور وصولها على متن رحلة مصر للطيران رقم 862 القادمة من مطار كازبلانكا، وسط تسهيلات خاصة بوصولهم.

وخسر المنتخب الأوليمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الإفريقية بهدفين مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها .

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن التشكيل الأفضل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.

وضم تشكيل "كاف" الأفضل كلًا من حمزة علاء في مركز حراسة المرمى، أفضل حارس مرمى في البطولة، وحسام عبدالمجيد في خط الدفاع، وإبراهيم عادل أفصل لاعب في البطولة، وفي خط الهجوم أسامة فيصل، وصعد المنتخب الأوليمبي إلى أوليمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.

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