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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وجبة ترفيهية.. ماذا يقدّم مهرجان العلمين في نسخته الجديدة 2023؟

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تتجه أنظار المصريين والعرب إلى مدينة العلمين الجديدة حيث انطلاق "مهرجان العلمين" المقرر بدء فعالياته في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس حيثُ سيقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها على ساحل المتوسط باستقبال أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي.

يشمل المهرجان العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية في حدث عالمي يُشاهده العالم تتنوّع بين الفعاليات الفنية والرياضية، مثل الحفلات الغنائية لفناني الوطن العربي، وكذلك على المستوى الدولي، وأيضًا، معارض وعروض ترفيهية، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضيات مختلفة.

ومن المقرر إقامة أحداث وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر جميع الخدمات العامة بأعلى معايير دولية.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي، ومن بينهم عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، بطولة لكرة القدم الشاطئية، ويشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة لكرة القدم الشاطئية، وغيرهم من النشاطات.

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم بالإضافة إلى عروض أفضل مصممى الأزياء في العالم.

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