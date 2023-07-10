أمسية ترتيل بكنيسة المركز الفرنسيسكانى فى الموسكى بالقاهرة

أحيا كورال السيدة العذراء مريم السرياني الأرثوذكسي، أمسية مرتلة ضمت باقة من التراتيل الكنسية بحسب الطقس السرياني الأرثوذكسي الأنطاكي، في كنيسة المركز الفرنسيسكاني للدراسات المسيحية الشرقية في الموسكي، القاهرة، ببركة حضور الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، والآباء الرهبان الفرنسيسكان.



وافتتحت الأمسية بكلمة عن تاريخ الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، ألقاها الشماس جميل ملوح، وكيل الكنيسة، ثم شرع الكورال بترنيم الكلمات الروحية العذبة.



وفي الختام شكر الآباء حضور الكورال، وعبروا عن فرحهم الشديد بالاستماع للأصالة الأنطاكية الصميمة، ومن جانبه أعرب الأب الربان عن سعادته بالعرض وفخره بألحان كنيستنا العظيمة، ثم تم التقاط الصور التذكارية.