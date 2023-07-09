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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو خليل يشيد بلاعبى المنتخب الأولمبى: جيل واعد ويمثل مستقبل الكرة المصرية

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

أشاد الإعلامي عمرو خليل، بأداء منتخب مصر الأولمبي رغم خسارة لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ضد منتخب المغرب المستضيف"، قائلًا: "كان الآداء مميزا، وشرفتونا رغم الخسارة".

وأضاف خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، إن هذا الجيل من لاعبي المنتخب الأولمبي واعد ويمثل مستقبل الكرة المصرية، والمدير الفني قدم بصمة مختلفة، وظهر ذلك على اللاعبين المصريين، في مواجهة المنتخب المغربي الذي يضم العديد من الاعبين المحترفين، لافتاً إلى أن روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي قدم توليفة عظيمة.

وتوج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 عاما لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره المصري بثنائية مقابل هدف، بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك يانيس بكراوي التعادل للمغرب في الدقيقة 37.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 /1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب المغربي في الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب، بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول عن طريق أسامة ترغالين.

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