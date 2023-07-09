التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك بمباراة القمة في الدوري المصري 2023

التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك بمباراة القمة القادمة في الدوري المصري الممتاز، والتي ينتظرها الملايين من محبي وعشاق كرة القدم ومشجعي الناديين، حيث يتم البحث بشكل مستمر عن الأخبار حول القمة من موعد إقامتها والتشكيل المتوقع للأهلي والزمالك بمباراة القمة.

التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك بمباراة القمة

ويحتاج النادي الأهلي لحسم بطولة الدوري لنقطتين فقط ويتبقى له خمس مباريات بينما نادي الزمالك يتبقى لهم لقاء أمام فريق فاركو غير مباراة القمة المقبلة.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة القمة

ومن المتوقع أن يستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل التالي لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

وفي خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أفشة.

وفي خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة القمة

كما من المتوقع أن يستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لنادى الزمالك على هذا التشكيل في الدوري.

في حراسة المرمى : محمد صبحى.

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

وفي خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

موعد مباراة القمة في الدوري المصري

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية فريق النادي الأهلي وفريق نادي الزمالك ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساء يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري هذا الموسم

ويتصدر النادي الأهلي جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضها ويتبقى له 5 مباريات في الموسم الحالي وفاز الأهلي في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات بلا أي هزيمة.

على الجانب الآخر يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 59 نقطة من 32 مباراة حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات بينما تلقى 7 هزائم وفي أفضل تقدير ينهي الزمالك مشواره في الدوري هذا الموسم في المركز الثالث حيث يبعد عن صاحب المركز الثاني فريق نادي بيراميدز بنحو 8 نقاط كاملة ويتبقى للفارس الأبيض مباراتين فقط.