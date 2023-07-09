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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسامة فيصل على رأس قائمة البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة

أسامة فيصل
أسامة فيصل

أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، القائمة التي تضم 21 لاعبا استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة في تمام الثامنة والنصف مساء غدا الأثنين، في المباراة المرتقبة والتي ستحدد موقف الفريقين في صراع الهروب من دوامة الهبوط.

وتواجد أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر الأوليمبي في قائمة اليبنك الأهلي بعد مشاركته مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وضمت قائمة البنك الأهلي لمباراة الغد كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - أحمد صبحي

خط الدفاع: أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أحمد ياسين - محمد بسيوني - عاصم صلاح - إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - فراس بن عايفية - حمدي علاء - أحمد ياسر - أحمد سعيد - موسي دياوارا - إسلام جابر - محمود قاعود

خط الهجوم: باسم مرسي - كريم بامبو - أسامة فيصل

أسامة فيصل البنك الأهلي غزل المحله الدورى المصرى

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