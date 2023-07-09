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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤلف أغنية سطلانة: "تأثير الأهلى كبير فى انتشار الأغنية.. وإللى حصل كرم من الله"

الشاعر مصطفى حسن
الشاعر مصطفى حسن

استضاف برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، صناع أغنية سطلانة بعد النجاح الكبير الذي حققته.

وكشف الشاعر مصطفى حسن، مؤلف أغنية سطلانة، كواليس تأليفه أغنية "سطلانة" والتي انتشرت بصورة عالمية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن أحد صناع فيلم علي ربيع جاء له وطلب منه تأليف أغنية لموقف مجانين داخل مستشفى مجانين وبغتت له على الفور فكرة الأغنية باسم سطلانة.

وعبّر، عن سعادته بانتشار الأغنية بشكل كبير بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا، مضيفًا: "إللي حصل كرم من الله وشعرت بفرحة كبيرة بعد انتشار الأغنية، وغناء اللاعبين وكان تأثير الأهلي وأداء طاهر محمد طاهر عملها بشكل مختلف وكانت رائعة".

من جانبه أكد الملحن كريم عاشور، ملحن أغنية سطلانة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن هذه الأغنية أسرع أغنية نفذها، مشيرًا إلى أنه كان جالسًا مع الشاعر مصطفى حسن وطلب منه تلحين أغنية "سطلانة" وجاءت له فكرة دندنة لتلحين الأغنية من أول لحظة وتجربة، موضحًا أن أحد أسباب انتشار الأغنية بساطتها في الكلمات والألحان.

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