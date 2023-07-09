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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف زيزو من اللحاق بمواجهة الأهلى

زيزو
زيزو

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، من اللحاق بمواجهة القمة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري.

وتعرض زيزو للإصابة في مباراة فيوتشر بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الزمالك 3- 2.

وأكد المصدر أن إصابة زيزو ليست خطيرة واللاعب سيلحق بمواجهة القمة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن وجوده في تلك المباراة أمر ضروري جدًا للجهاز الفني للفريق بقيادة أوسوريو.

وينوي الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي منفرد لزيزو في الأيام المقبلة حتى موعد لقاء الأهلي لتجنب الإصابة والإرهاق له في تلك المواجهة وحتى يكون في كامل جاهزيته.

وسجل زيزو هدفين في فوز الزمالك بالأمس أمام فيوتشر، وقدم مستوى مميزًا في تلك المواجهة ونجح في الحصول على إشادة الجميع.

‏وتوج أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك بلقب أفضل لاعب في مباراة فيوتشر التي أقيمت أمس السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وتسلم "أحمد سيد زيزو" الجائزة عقب المباراة في ملعب السلام من مراقب المباراة.

الزمالك نادي الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو الاهلى

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