الزمالك يصعّد الناشئين للفريق الأول قبل مباراة الأهلى

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع الناشئين، بحضور أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، لتصعيد عدد كبير من الناشئين للفريق الأول للاعتماد عليهم في تشكيل الفريق خلال المباريات المتبقية من الدوري الممتاز والبطولة العربية وكأس مصر، تمهيدًا لحصولهم على خبرات خلال الفترة المقبلة والاعتماد عليهم في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وحرص أوسوريو على حضور عدد من المباريات الأخيرة لفرق قطاع الناشئين وحضور التدريبات لفريق الأمل، الذي قرر إسماعيل يوسف إسناد تدريبه إلى محمد صبري، المدير الفني لفريق 2003، لتجهيز عدد كبير من الناشئين للاستعانة بهم في الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وبالفعل، استعان أوسوريو بعدد من الناشئين في المباريات الأخيرة، في مقدمتهم أحمد عبدالرحيم "إيشو" وياسر علي ومحمد صلاح وحسام بيسو، وتم الدفع بهم في المباراة الأخيرة بالدوري وكأس مصر.

وأبدى أوسوريو إعجابه بمستوى قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وأكد أنه حريص على تجديد دماء الفريق والاعتماد على مجموعة من الشباب خلال الموسم القادم، بخلاف المجموعة التي تم تصعيدها في نهاية الموسم الماضي، في مقدمتهم سيد نيمار وحسام عبد المجيد، ومجموعة الراحلين سيف جعفر ويوسف أسامة ونبيه.

وأكد أوسوريو رغبته في عودة المعارين، في مقدمتهم حمدي علاء ومحمود علاء، وبعض الشباب المعارين من بداية الموسم، للاعتماد عليهم في تجديد دماء الفريق الأول في الموسم الجديد.